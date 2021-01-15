Комаровский предупредил о главной опасности при лечении коронавируса

Врач рассказал об опасности бесконтрольного приема антибиотиков / Reuters

Профилактическое использование антибиотиков уменьшает шансы на благополучное выздоровление от вирусной инфекции, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

В подавляющем количестве случаев организм способен без всяких лекарств справиться с респираторной вирусной инфекцией вообще, и с коронавирусной в частности, подчеркнул он в ходе ответов на вопросы в своем блоге на YouTube.

Одной из опасностей приема антибиотиков он назвал иллюзию лечения, которую они создают при вирусных заболеваниях.

Еще одной угрозой он назвал распространение госпитальной инфекции в результате бесконтрольного употребления антибиотиков.

"Когда люди заболевают бактериальными инфекциями, они едят антибиотики, в человеческой популяции возникает, огромное количество, условно говоря, стафилококка, устойчивого к антибиотикам. С этим стафилококком люди попадают в больницы, там возникает феномен госпитальных инфекций. И тут обычный человек, который закалялся, вел нормальный образ жизни, не ел фуфломицины и антибиотики при вирусных инфекциях попадает в ту же больницу, условно говоря, с аппендицитом. Есть такое понятие "госпитальная флора", и в больнице от соседа по палате, который там уже месяц лежит, по поводу сепсиса, или еще каким-то образом, этот человек заражается больничным стафилококком, который практически нечем лечить", - пояснил медик.

Читайте такжеКомаровский назвал отличие коронавируса у детей и взрослыхОн также предупредил, что массовое употребление антибиотиков увеличивает шансы не пережить госпитализацию.

"Первый вывод — надо прекращать массовое пожирание антибиотиков без достаточных для этого показаний. Второй вывод — бактерии с множественной устойчивостью к антибиотикам будут концентрироваться, в основном, в стационарах. И это говорит о том, что стационарный этап оказания помощи в перспективе должен реализовываться только тогда, когда без этого никак нельзя", - добавил Комаровский.

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