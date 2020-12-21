Комаровский рассказал, имеет ли смысл пропитывать маску антисептиком и самогоном

Евгений Комаровский / УНИАН

Популярный украинский медик-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, поможет ли не заразиться COVID-19 ношение маски, которую предварительно промокнули санитайзером и самогоном.

Об этом врач рассказал в новом выпуске своего видеоблога. Он ответил на вопрос, каков будет эффект, если нанести антисептик-санитайзер на защитную маску перед входом в общественный транспорт, где множество людей по-прежнему игнорируют средства защиты.

"Если вы пропитаете маску антисептиком с большим содержанием спирта, вам будет все равно, что вокруг вас в транспорте люди без масок. Или, по крайней мере, не так обидно. И в рот вам попадет не просто коронавирус, а коронавирус, надышавшийся спиртом. Возможно, он будет не таким агрессивным", ‒ в шутливом тоне высказался Комаровский.

Кроме того, медик ответил и на вопрос ‒ нужно ли смачивать медицинскую маску самогоном.

"Идея того, что пары спирта попадут в легкие, проникнут в клетки и нейтрализует вирус, не работает. Но если подышать, человек потихоньку получает определенную дозу алкоголя, которая приводит к стабилизации психических функций, иначе говоря ‒ вы меньше боитесь коронавируса. В общем, если хотите подышать самогоном ‒ дышите, но я вам этого не рекомендовал", ‒ отметив доктор.

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