Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных

Комаровский рассказал о вакцине от коронавируса

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что вакцина против коронавируса может повлиять на лечение онкологических заболеваний.

Он отметил, что речь идет о мРНК-вакцинах. На сегодняшний день по этой технологии производятся две вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 – американской компанией Moderna и немецкой BioNTech совместно с американской Pfizer.

"Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно", – сказал Комаровский в интервью журналисту Алесе Бацман.

При этом Комаровский отметил, что мРНК-вакцины ранее широко не применялись.

"Они фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. Им удалось, используя эти разработки, создать мРНК-вакцину против коронавируса", – сказал доктор.

Комаровский рассказал, почему вакцине от коронавируса нужна определенная температура.

Читайте такжеКомаровский рассказал, у кого в руках "кощеево яйцо" Зеленского

"Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм, и они в самом организме человека начинают производить один из белков вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Надо учитывать, что РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны. Поэтому и нужна очень низкая температура для хранения таких вакцин", – отметил Комаровский.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: