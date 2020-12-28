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​Комаровский рассказал, как заработать естественный иммунитет к COVID-19

28 декабря 2020, 17:51

Частые, но ограниченные контакты с другими людьми, могут развить природный иммунитет к COVID-19.

Комаровский рассказал о иммунитете от коронавируса

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился советом, как можно заработать и сформировать иммунитет к коронавирусу при регулярном получении небольших доз инфекции.

Основным аспектом, по мнению Комаровского, есть тяжесть течения болезни. Шансы заболеть напрямую зависят от количества инфекционных агентов, которые попадают в организм.

"Наблюдая за знакомыми, соседями, сделал некоторые выводы. Мне кажется, что человек, который общается со многими людьми по работе, но не долго, а, как кондуктор в трамвае, десяток секунд, получает вирус много раз за рабочий день. Но мои знакомые, которые вот так работают продавцами, кондукторами, охранниками - почти не болеют. Может, здоровый человек, вот так общаясь с вирусоносителями - постоянно и мимолетно, получает иммунитет от вируса?" - спрашивают Комаровского читатели в Instagram.

Комаровский ответил, что данная версия о получении иммунитета от COVID-19 одна из самых распространенных, и одна из самых положительных.

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"Я уже много раз рассказывал, что тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно. Это известное понятие инфицировать дозы. И тяжесть коронавирусной инфекции зависит от дозы. То есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание. Если вы постоянно вдыхаете мало, то вы производите иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов", - пояснил Комаровский.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

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