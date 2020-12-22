Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​

Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания.

По словам Комаровского, сама информация о том, что новый штамм на 70% заразнее известных ранее, нуждается в подтверждении. Он добавил, что на это могли повлиять различные факторы — от погодных условий до индивидуальных особенностей пациентов.

Медик подчеркнул, что более высокий уровень заразности штамма означает, что для того, чтобы получить вирус, нужна меньшая инфицирующая доза.

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"Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха", — отметил Комаровский.

По его словам, нужно было внимательнее следить за соблюдением правил использования масок и вентиляции помещений.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: