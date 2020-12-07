​Комаровский рассказал, какой препарат облегчит заболеваемость COVID-19

Врач объяснил, спасет ли от COVID-19 аптечное противовоспалительное.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил шансы на осложнения от коронавируса у тех, кто в силу своих хронических болезней давно принимает нестероидные противовоспалительные препараты.
В Instagram у Комаровского поинтересовались, влияет ли прием нестероидных противовоспалительных препаратов вроде диклофенака на тяжесть протекания коронавируса.
"Человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму коронавируса и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий", — ответил доктор Комаровский.
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Однако врач уточнил, что те, кто принимает лекарства типа диклофенака, имеют меньше шансов на болезнь с высокой температурой, а это значит, что восприниматься она будет как более легкая, что является всего лишь субъективным восприятием больного, но не реальным показателем сложности.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.