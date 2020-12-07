​Комаровский рассказал, какой препарат облегчит заболеваемость COVID-19

Евгений Комаровский дал новую рекомендацию о коронавирусе / facebook.com/uakomar

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил шансы на осложнения от коронавируса у тех, кто в силу своих хронических болезней давно принимает нестероидные противовоспалительные препараты.

В Instagram у Комаровского поинтересовались, влияет ли прием нестероидных противовоспалительных препаратов вроде диклофенака на тяжесть протекания коронавируса.

"Человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму коронавируса и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий", — ответил доктор Комаровский.

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Однако врач уточнил, что те, кто принимает лекарства типа диклофенака, имеют меньше шансов на болезнь с высокой температурой, а это значит, что восприниматься она будет как более легкая, что является всего лишь субъективным восприятием больного, но не реальным показателем сложности.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: