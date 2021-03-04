Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield

Комаровский высказался о вакцине Covishield / РИА Новости

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что вакцина от коронавируса не может приносить вред человеческому организму, больше чем сам вирус и рассказал, почему не будет делать прививку индийской вакциной Covishield.

"Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно, чтобы вакцина могла навредить больше, чем коронавирус. Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм", – сказал заслуженный украинский педиатр.

При этом Комаровский говорит, что хотел бы вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.

По словам врача, индийской вакциной Covishield он прививаться не будет, поскольку переболел COVID-19 в конце ноября 2020 года. Он сказал, что будет ждать "нормальную вакцину".

"То есть на шесть месяцев я точно защищен... Поэтому я подожду нормальную вакцину", – сказал он.

Комаровский отметил, что правительство не предоставило украинцам полной информации о всех вакцинах.

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"Мы слово Covishield все узнали две недели назад. Это ужас! С людьми надо разговаривать, прежде всего с врачами. Мне не нравится, когда начинают рассказывать: "Ну уже же Индия..." Ну и что, что Индия? Это не проблема. Проблема одна: дайте материалы по эффективности и безопасности. Если ВОЗ это сертифицировала, такие материалы должны существовать", – отметил Комаровский.

Комаровский говорит, что эффективность вакцины AstraZeneca превышает 60%, а это защита от факта заболевания.

"Вакцина AstraZeneca вызывает образования антител, и способна защитить того кто прививается... Все разговоры про неэффективность вакцины - бред, опасность вакцины - бред", - говорит Комаровский на своем Youtube-канале.

Он отмечает, что индийская вакцина CoviShield, это и есть вакцина AstraZeneca, и боятся ее не стоит.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.

В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.