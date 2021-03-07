Комаровский сообщил, заразен ли человек с антителами от коронавируса

Комаровский рассказал о переносчиах коронавируса / Скриншот

Известный доктор и педиатр Евгений Комаровский поведал, может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком коронавируса. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.

"И это чуть ли не главный вопрос, на который надо получить ответ в ходе заключительных испытаний вакцин от коронавируса: могут ли вакцинированные быть носителями инфекции", - отметил врач на своем сайте.

По его словам, это необходимо ученым выяснить в ходе третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая сейчас проходит на миллионах людей во всем мире.

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"Осталось совсем немного подождать", - добавил Евгений Комаровский.

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