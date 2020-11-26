Компенсации за локдаун в Украине: Зеленский внес в Раду законопроекты о помощи бизнесу

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Верховной Раде появились проекты законов авторства президента Владимира Зеленского, направленные на помощь бизнесу в связи с усилением карантина в Украине. Статус законопроектов определен как неотложный.

Как сообщается в четверг, 26 ноября, на официальном интернет-портале парламента, законопроекты под №4429, №4430 и №4431, направленные на поддержку предпринимателей в условиях карантинных ограничений, уже зарегистрированы. Автором законодательных инициатив является глава государства Владимир Зеленский.

На сайте ВР указано, что законопроекты поданы на рассмотрение профильных комитетов.

Тексты проектов законов №4429, №4430 и №4431 на данный момент отсутствуют.

Подчеркивается, что гарант определил такие законодательные инициативы как неотложные.

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