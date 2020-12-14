Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: врач предупредил о рисках

Вакциной от коронавируса необходимо правильно пользоваться, подчеркнул Александр Заика.
Вакцина от коронавируса будет первой в истории производства вакцин, которую полусили так рано с начала пандемии.
Об этом заявил заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика в эфире канала Украина 24.
"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина — не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться", - подчеркнул медик.
По его словам, противопоказания к вакцинированию минимальны, оно не требует серьезных обследований.
"Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", — сказал он.
Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.
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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.