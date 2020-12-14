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Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: врач предупредил о рисках

14 декабря 2020, 12:22

Вакциной от коронавируса необходимо правильно пользоваться, подчеркнул Александр Заика.

вакцина, коронавирус
Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинированию / Reuters

Вакцина от коронавируса будет первой в истории производства вакцин, которую полусили так рано с начала пандемии.

Об этом заявил заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика в эфире канала Украина 24.

"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина — не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться", - подчеркнул медик.

По его словам, противопоказания к вакцинированию минимальны, оно не требует серьезных обследований.

"Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", — сказал он.

Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.

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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
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