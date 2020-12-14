Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: врач предупредил о рисках

Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинированию / Reuters

Вакцина от коронавируса будет первой в истории производства вакцин, которую полусили так рано с начала пандемии.

Об этом заявил заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика в эфире канала Украина 24.

"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина — не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться", - подчеркнул медик.

По его словам, противопоказания к вакцинированию минимальны, оно не требует серьезных обследований.

"Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", — сказал он.

Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.

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