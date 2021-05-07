Кому светит COVID-сертификат: в Минздраве назвали главное условие

Виктор Ляшко не исключил вероятность выдачи цифровых сертификатов вакцинации.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о выдаче международного сертификата вакцинации от коронавируса.
В ходе горячей линии Минздрава он пояснил, что COVID-сертификат может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, пишет РБК-Украина.
По словам главного санврача Украины, COVID-сертификат будут выдавать в случае, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ.
Он уточнил, что в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.
Ляшко добавил, что в связи с глобальным дефицитом вакцин и ограниченного доступа к ним, возможна выдача цифровых сертификатов, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.
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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что COVID-сертификаты планируют запустить уже с 1 июля нынешнего года.
Выдача COVID-сертификатов:
- Лидеры государств Европейского Союза договорились о создании так называемых COVID-паспортов. В ЕС планируют уже к лету ввести документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются в европейские государства.
- Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать такие ковид-паспорта в том случае, если их будут требовать государства, на территорию которых отправляются украинцы.