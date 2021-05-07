Кому светит COVID-сертификат: в Минздраве назвали главное условие

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о выдаче международного сертификата вакцинации от коронавируса.

В ходе горячей линии Минздрава он пояснил, что COVID-сертификат может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, пишет РБК-Украина.

По словам главного санврача Украины, COVID-сертификат будут выдавать в случае, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ.

Он уточнил, что в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.

Ляшко добавил, что в связи с глобальным дефицитом вакцин и ограниченного доступа к ним, возможна выдача цифровых сертификатов, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что COVID-сертификаты планируют запустить уже с 1 июля нынешнего года.

Выдача COVID-сертификатов: