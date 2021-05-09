Конец карантина: что будет с "красной" зоной в Украине

По состоянию на 9 мая ни одну из областей Украины Минздрав не отнес к красной зоне карантина.
Министерство здравоохранения 9 мая обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 17 желтых, 7 оранжевых и ни одного красного региона.
При этом в Минздраве отмечают, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.
В министерстве отметили, что по состоянию на 9 мая, желтыми являются город Киев и 17 областей, а именно:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская области.
По состоянию на 9 мая ни одну из областей Украины Минздрав не отнес к красной зоне карантина.
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Автор: Мария Тупик