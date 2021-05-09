Конец карантина: что будет с "красной" зоной в Украине

Карантин в Украине из-за коронавируса / УНИАН

Министерство здравоохранения 9 мая обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 17 желтых, 7 оранжевых и ни одного красного региона.

При этом в Минздраве отмечают, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.

В министерстве отметили, что по состоянию на 9 мая, желтыми являются город Киев и 17 областей, а именно:

Винницкая;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Полтавская;

Ровненская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская области.

По состоянию на 9 мая ни одну из областей Украины Минздрав не отнес к красной зоне карантина.

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5372 человек. При этом в больницы госпитализированы 2599 человек.

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