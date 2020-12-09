Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни

Для борьбы с COVID-19 необходима широкомасштабная вакцинация, поделился эпидемиолог.
Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что при некоторых условиях коронавирус в Украине COVID-19 угомонится к лету 2022 года.
Для того, чтобы побороть вирус, в нашей стране нужно провести широкомасштабную вакцинацию, рассказал эксперт в интервью Главреду.
По его словам, если широкомасштабная кампания по вакцинации в Украине начнется осенью 2021 года, то граждане к июню 2022-го смогут вернуться к нормальной жизни.
"В том случае, если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни…", – заявил собеседник.
- Ранее один из создателей Microsoft, бизнесмен и филантроп Билл Гейтс прогнозировал, что если в 2021-м сделать доступными как можно больше вакцин от COVID-19, то через год пандемия может закончиться.
- Предприниматель добавил, что в случае появления большого количества доступных вакцин, в 2022-м пандемия может закончиться даже в странах, которые развиваются.
- Напомним, Украина относится к развивающимся странам.
Автор: Екатерина Присяжнюк