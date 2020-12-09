Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни

Если провести широкомасштабную вакцинацию от коронавируса, украинцы смогут вернуться к нормальной жизни летом 2022 года, спрогнозировал врач / Reuters

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что при некоторых условиях коронавирус в Украине COVID-19 угомонится к лету 2022 года.

Для того, чтобы побороть вирус, в нашей стране нужно провести широкомасштабную вакцинацию, рассказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, если широкомасштабная кампания по вакцинации в Украине начнется осенью 2021 года, то граждане к июню 2022-го смогут вернуться к нормальной жизни.

"В том случае, если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни…", – заявил собеседник.