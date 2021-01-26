Контакт с больным COVID-19: врач сказал, почему нужно изолироваться на две недели

Срок самоизоляции после контакта с больным коронавирусом связан с инкубационным периодом заболевания, поделился врач / УНИАН

Кандидат медицинских наук – педиатр Евгений Комаровский, сообщил, зачем самоизоляция на самом деле на две недели после контакта с больным коронавирусом COVID-19.

Инкубационный период коронавируса составляет от двух до 14 дней, поэтому не получится намного сократить самоизоляцию, поделился медик в Instagram.

Врач подчеркнул, что симптомы вируса могут проявиться через три дня или через две недели.

"Пока считается все же, что инкубационный период при COVID-19 – от двух до 14 дней. Так что сократить намного период самоизоляции не получится… Советую просто соблюдать все меры профилактики заражения…", – отметил он.

Напомним, есть ряд распространенных симптомов коронавируса – исчезновение нюха, отсутствие возможности чувствовать вкус, утрудненное дыхание и лихорадка.