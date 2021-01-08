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"Корона сидит на избранных полках": из-за локдауна в супермаркетах не продают ряд товаров

8 января 2021, 13:23

В первый день локдауна украинцы засыпали социальные сети возмущениями.

Из-за локдауна украинцам в супермаркетах не продают ряд товаров / соцсети

Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 24 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий. В частности для того, чтобы остановить коронавирус, власти запрели продажу ряда товаров в супермаркетах.

В первый день локдауна украинцы засыпали социальные сети возмущениями. Как видно на фото, опубликованных в сети, супермаркеты не убрали товары из торговых залов. Вместо этого оградили некоторые полки лентами, повесили предупреждение и ввели доставку запрещенных позиций.

Отметим, супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары на полках, ссылаясь на постановление Кабинета министров. Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.

"Вот оно! Назад в прошлое. Модернизированный дефицит по-советски. Разница лишь в том, что мы товар видим, а купить все также не можем", - пишет в соцсети Жанна Радченко.

"Тоже АТБ вчера вечером! Особенно порадовало антибактериальное мыло в запрете", - добавила Екатерина Щенникова.

"Пару днів заборона на це все, штучно створюється дефіцит, потім міняються цінники, лавки відкривають іііі....) Профіт, нас знову на*бали", - пишет Дмитри Чаюн.

"Нет слов описать всё это шапито. праздники отпраздновали, на ёлке с глинтвейном потусовались, а теперь резко корона с кастрюлями и освежителями наступает, не ясно, смеяться или плакать", - отметила Ольга Щербина.

"Логика отсутствует-я в магазине, товар на полке, но купить его не могу, он болеет вопрос-зачем меня впустили в магазин или почему не убрали с полок "болеющий" товар?)))", - сказала Елена Собко.

"Маразм крепчал.. Ну да, корона сидит на избранных полках.. А кастрюли в чем виноваты?", - возмутилась Олександра Коваленко.

"А ви не знали що в каструлях і колготках короновірус особливо довго і агресивно передається)))", - высказалась Иванна Игнатенко.

В супермаркетах заклеили целые отделы / страница Типичный Киев в фейсбуке

Отметим, как сообщили в Офисе президента, январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной, когда не работал общественный транспорт и метро.

В супермаркетах заклеили целые отделы / страница Типичный Киев в фейсбуке

Локдаун в Украине - что запрещено с 8 по 24 января

  • Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков
  • Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)
  • Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)
  • Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий
  • Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров
  • Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)
  • Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).
  • Локдаун в Украине – что разрешено в период с 8 по 24 января
  • Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения

Торговля продовольственными товарами

  • Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник
  • Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой
  • Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)
  • Работа финансовых учреждений (банков)
  • Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)
  • Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
  • Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).

Локдаун в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
  • Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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