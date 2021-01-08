"Корона сидит на избранных полках": из-за локдауна в супермаркетах не продают ряд товаров

В первый день локдауна украинцы засыпали социальные сети возмущениями.
Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 24 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий. В частности для того, чтобы остановить коронавирус, власти запрели продажу ряда товаров в супермаркетах.
В первый день локдауна украинцы засыпали социальные сети возмущениями. Как видно на фото, опубликованных в сети, супермаркеты не убрали товары из торговых залов. Вместо этого оградили некоторые полки лентами, повесили предупреждение и ввели доставку запрещенных позиций.
Отметим, супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары на полках, ссылаясь на постановление Кабинета министров. Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.
"Вот оно! Назад в прошлое. Модернизированный дефицит по-советски. Разница лишь в том, что мы товар видим, а купить все также не можем", - пишет в соцсети Жанна Радченко.
"Тоже АТБ вчера вечером! Особенно порадовало антибактериальное мыло в запрете", - добавила Екатерина Щенникова.
"Пару днів заборона на це все, штучно створюється дефіцит, потім міняються цінники, лавки відкривають іііі....) Профіт, нас знову на*бали", - пишет Дмитри Чаюн.
"Нет слов описать всё это шапито. праздники отпраздновали, на ёлке с глинтвейном потусовались, а теперь резко корона с кастрюлями и освежителями наступает, не ясно, смеяться или плакать", - отметила Ольга Щербина.
"Логика отсутствует-я в магазине, товар на полке, но купить его не могу, он болеет вопрос-зачем меня впустили в магазин или почему не убрали с полок "болеющий" товар?)))", - сказала Елена Собко.
"Маразм крепчал.. Ну да, корона сидит на избранных полках.. А кастрюли в чем виноваты?", - возмутилась Олександра Коваленко.
"А ви не знали що в каструлях і колготках короновірус особливо довго і агресивно передається)))", - высказалась Иванна Игнатенко.
Отметим, как сообщили в Офисе президента, январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной, когда не работал общественный транспорт и метро.
Локдаун в Украине - что запрещено с 8 по 24 января
- Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков
- Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)
- Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)
- Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий
- Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров
- Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)
- Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).
- Локдаун в Украине – что разрешено в период с 8 по 24 января
- Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения
Торговля продовольственными товарами
- Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник
- Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой
- Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)
- Работа финансовых учреждений (банков)
- Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)
- Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
- Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).
Локдаун в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.