Коронавирус 12 мая: за сутки вдвое выросло число новых больных

Киев снова вырвался вперед по числу новых поставленных диагнозов. На втором месте - Ровенская область, на третем - Полтавская.
По состоянию на утро среды, 12 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 538 жителей страны. В том числе заболели 180 детей и 142 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 356, выздоровели 19 766 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
К слову, по состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. В том числе заболели 89 детей и 34 медработника.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 12 мая
За последние сутки в Киеве выявили 627 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровели 864 пациента.
Всего в Киеве заболели 199 802 человека, умерли - 4 854, вылечились - 129 072.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 129 073 человека;
- выздоровели - 1 797 136 человек;
- летальных исходов - 46 987;
- проведено ПЦР-тестов - 9 721 036.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
18 264 человека привиты против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 в Украине.
882 621 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
- Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
- Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
- Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
- Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
- Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
- Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
- Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
- Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
- Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
- Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
- Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
- Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;
- Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;
- Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
- Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
- Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
- Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
- Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
- Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
- Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививки;
- Черкасская область - 304 случая / 591 прививки;
- Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
- Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Позже глава Кабмина добавил, что карантин в Украине скорее всего будет сохраняться в течение двух лет.
- Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.