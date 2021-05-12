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Коронавирус 12 мая: за сутки вдвое выросло число новых больных

12 мая 2021, 08:15
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Киев снова вырвался вперед по числу новых поставленных диагнозов. На втором месте - Ровенская область, на третем - Полтавская.

Коронавирус
Коронавирусом заболели еще 180 детей и 142 медработника / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 12 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 538 жителей страны. В том числе заболели 180 детей и 142 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 356, выздоровели 19 766 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

К слову, по состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. В том числе заболели 89 детей и 34 медработника.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 12 мая

За последние сутки в Киеве выявили 627 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровели 864 пациента.

Всего в Киеве заболели 199 802 человека, умерли - 4 854, вылечились - 129 072.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 129 073 человека;
  • выздоровели - 1 797 136 человек;
  • летальных исходов - 46 987;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 721 036.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 264 человека привиты против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 в Украине.

882 621 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
  • Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
  • Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
  • Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
  • Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
  • Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
  • Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
  • Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
  • Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
  • Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
  • Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
  • Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;
  • Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;
  • Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
  • Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
  • Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
  • Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
  • Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
  • Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививки;
  • Черкасская область - 304 случая / 591 прививки;
  • Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
  • Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
  • Позже глава Кабмина добавил, что карантин в Украине скорее всего будет сохраняться в течение двух лет.
  • Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.

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