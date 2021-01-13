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Коронавирус в Украине 13 января: за сутки поставили около 6,5 тыс. новых диагнозов

13 января 2021, 08:17
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Госпитализировали в больницы за сутки 2 564 человека.

коронавирус
За сутки провели почти 60 тыс. тестирований на коронавирус / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. За минувшие сутки в стране обнаружили еще тысячи больных.

В частности, по состоянию на утро среды, 13 января, поставлены 6 409 новых диагнозов. Заболели 187 детей и 367 медработников. Об этом говорится в сообщении на странице Степанова в Facebook.

За прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 2 564 человека;
  • летальных случаев - 195;
  • выздоровели - 14 503 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35678, методом ИФА - 24253).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 130 839 человек;
  • выздоровели - 826 871 человек;
  • летальных случаев - 20 214;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

  • г. Киев - 906 случаев;
  • Винницкая область - 211 случаев;
  • Волынская область - 143 случая;
  • Днепропетровская область - 105 случаев;
  • Донецкая область - 189 случаев;
  • Житомирская область - 101 случай;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 134 случая;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Кировоградская область - 117 случаев;
  • Луганская область - 228 случаев;
  • Львовская область - 277 случаев;
  • Николаевская область - 172 случая;
  • Одесская область - 513 случаев;
  • Полтавская область - 356 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 159 случаев;
  • Тернопольская область - 127 случаев;
  • Харьковская область - 521 случай;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 348 случаев;
  • Черкасская область - 269 случаев;
  • Черновицкая область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика 13 января

По состоянию на утро среды, 13 января, в столице зарегистрировали 119 392 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 906 новых диагнозов

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2128 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 13 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 848 киевлян, всего - 44 828.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 13 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 13 января, в мире зарегистрированы 91 594 383 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 963 219 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Как свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers, за сутки 12 января коронавирус в мире установил антирекорд по числу смертей с начала пандемии - жертвами болезни стали 15 711 человек.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4 259. В Британии умерли за сутки 1 243 пациента, в Бразилии – 1 109, Германии – 1 106 и в Южной Африке – 755.

Коронавирус в мире - статистика / Worldometers

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 12 января, за сутки коронавирус в Украине диагностировали у 5 116 украинцев. Среди заболевших - 131 ребенок и 309 медработников.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • Консультант по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что январский карантин могут продлить. По его словам, три недели — это слишком мало. В мире четыре недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее шести недель, заявил стратег.

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