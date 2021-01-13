Коронавирус в Украине 13 января: за сутки поставили около 6,5 тыс. новых диагнозов

За сутки провели почти 60 тыс. тестирований на коронавирус / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. За минувшие сутки в стране обнаружили еще тысячи больных.

В частности, по состоянию на утро среды, 13 января, поставлены 6 409 новых диагнозов. Заболели 187 детей и 367 медработников. Об этом говорится в сообщении на странице Степанова в Facebook.

За прошедшие сутки:

госпитализированы - 2 564 человека;

человека; летальных случаев - 195 ;

; выздоровели - 14 503 человека;

человека; осуществлено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35678, методом ИФА - 24253).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 130 839 человек;

человек; выздоровели - 826 871 человек;

человек; летальных случаев - 20 214 ;

; проведено ПЦР-тестов - 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

г. Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика 13 января

По состоянию на утро среды, 13 января, в столице зарегистрировали 119 392 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 906 новых диагнозов

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2128 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 13 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 848 киевлян, всего - 44 828.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 13 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 13 января, в мире зарегистрированы 91 594 383 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 963 219 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Как свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers, за сутки 12 января коронавирус в мире установил антирекорд по числу смертей с начала пандемии - жертвами болезни стали 15 711 человек.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4 259. В Британии умерли за сутки 1 243 пациента, в Бразилии – 1 109, Германии – 1 106 и в Южной Африке – 755.

Коронавирус в мире - статистика / Worldometers

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