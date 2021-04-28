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Коронавирус 28 апреля: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

28 апреля 2021, 08:27
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Киев снова лидирует в Украине по числу поставленных диагнозов - их больше тысячи. На втором месте Харьковская область.

коронавирус, больница
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 623 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 28 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 590 жителей страны. В том числе заболел 451 ребенок и 217 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 623 человека; летальных случаев - 441, выздоровели 20 062 человека. Об этом сообщили в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 047 838 человек;
  • выздоровели - 1 616 891 человек;
  • летальных исходов - 43 391;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 335 892.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 28 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1070 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 1 174.

Всего в Киеве заболел 193 690 человек, умерли - 4 537, вылечились - 122 047.

Коронавирус в Киеве - статистика 28 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

19 590 человек привиты против COVID-19 за сутки 27 апреля 2021 в Украине.

558 716 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Читайте такжеКиевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;
  • Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;
  • Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;
  • Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;
  • Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;
  • Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;
  • Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;
  • Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;
  • Киевская область - 384 случая / 820 прививок;
  • Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;
  • Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;
  • Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;
  • Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;
  • Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;
  • Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;
  • Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;
  • Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;
  • Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;
  • Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;
  • Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;
  • Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;
  • Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;
  • Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;
  • Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Ученые Национальной академии наук Украины заявили, что в стране в течение последней недели наблюдается стабильное замедление динамики распространение коронавируса. Уменьшается не только количество новых случаев, но и показатели летальности и госпитализации.
  • 27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начала постепенный выход из третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.
  • Во вторник Степанов также заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.
  • Врач-эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19. Она накроет в том числе и Украину.

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