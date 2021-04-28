Коронавирус 28 апреля: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 623 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 28 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 590 жителей страны. В том числе заболел 451 ребенок и 217 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 623 человека; летальных случаев - 441, выздоровели 20 062 человека. Об этом сообщили в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 047 838 человек;

выздоровели - 1 616 891 человек;

летальных исходов - 43 391;

проведено ПЦР-тестов - 9 335 892.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 28 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1070 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 1 174.

Всего в Киеве заболел 193 690 человек, умерли - 4 537, вылечились - 122 047.

Коронавирус в Киеве - статистика 28 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

19 590 человек привиты против COVID-19 за сутки 27 апреля 2021 в Украине.

558 716 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;

Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;

Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;

Киевская область - 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;

Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;

Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;

Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;

Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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