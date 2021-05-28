Коронавирус 28 мая: болезнь "свалила" полторы тысячи украинцев, их госпитализировали

Больше всего новых подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской и Донецкой областях.
По состоянию на утро пятницы, 28 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 306 жителей страны. В том числе заболели 169 детей и 77 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 402 человека; летальных случаев - 156, выздоровели 13 298 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 196 673 человека;
- выздоровели - 2 020 216 человек;
- летальных исходов - 50 232;
- проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.
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Автор: Анна Багрий