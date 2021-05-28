Коронавирус 28 мая: болезнь "свалила" полторы тысячи украинцев, их госпитализировали

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 28 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 306 жителей страны. В том числе заболели 169 детей и 77 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 402 человека; летальных случаев - 156, выздоровели 13 298 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 28 мая / facebook.com/moz.ukr

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 196 673 человека;

выздоровели - 2 020 216 человек;

летальных исходов - 50 232;

проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.

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