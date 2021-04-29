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Коронавирус 29 апреля: выявили 11,5 тыс. новых больных, умерли почти 400 украинцев

29 апреля 2021, 08:17
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В столице Украины поставили 940 диагнозов. Жертвами болезни стали еще три десятка жителей города.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 096 человек / Reuters

По состоянию на утро четверга, 29 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 627 жителей страны. В том числе заболели 518 детей и 259 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 096 человек; летальных случаев - 387, выздоровели 18 442 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 29 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 29 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 940 случаев заражения коронавирусом, умерли 30 человек, выздоровели - 784.

Всего в Киеве заболел 194 630 человек, умерли - 4 567, вылечились - 122 831.

Коронавирус в Киеве - статистика 29 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 059 465 человек;
  • выздоровели - 1 635 333 человека;
  • летальных исходов - 43 778;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 377 391.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

70 469 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине.

629 184 человека привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 940 случаев / 7736 прививок;
  • Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
  • Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
  • Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;
  • Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;
  • Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
  • Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;
  • Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
  • Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
  • Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
  • Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
  • Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
  • Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;
  • Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
  • Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
  • Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;
  • Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
  • Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
  • Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
  • Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
  • Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
  • Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;
  • Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
  • Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что эпидемия коронавируса в Украине стремительно угасает и подчиняется общим инфекционным законам. При этом медик отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать, ждет ли нас в будущем вспышка COVID-19.
  • Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.
  • Американские ученые утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.
  • Пандемия коронавируса накрыла мир более чем год назад. И за это время она не только не завершилась, но и ускорилась. Такое заявление озвучили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

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