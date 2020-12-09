Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене

Коронавирус в Украине оттеснил грипп/ Reuters

Эпидемия гриппа в Украине обычно стартует осенью, но в этом году этого не произошло. Причина всему - коронавирусная инфекция, которая бушует в стране.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

Медик предположил, что в 2020 году эпидемии гриппа может не быть вообще.

"С гриппом интересная ситуация. Если вспомнить, то грипп у нас всегда начинался осенью (середина октября — начало ноября). Пока случаев заболеваний немного. Грипп уже должен быть, температура ниже 15-17 градусов, декабрь. Коронавирус оттеснил его", — отметил Жиравецкий.

По его словам, теоретически, эпидемия гриппа еще может начаться.

"Но если не начнется, это будет интересный феномен", — считает врач.

Жиравецкий также подчеркнул, что вакцинация от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет.

"Часть из вакцинированных таки заболеет, но будут легче симптомы", — добавил он.

Читайте такжеДвойное заражение коронавирусом и гриппом: ученые предупредили об опасности

Напомним: