Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене

Украинцы уже болеют гриппом, но случаев заболеваний немного.
Эпидемия гриппа в Украине обычно стартует осенью, но в этом году этого не произошло. Причина всему - коронавирусная инфекция, которая бушует в стране.
Об этом рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.
Медик предположил, что в 2020 году эпидемии гриппа может не быть вообще.
"С гриппом интересная ситуация. Если вспомнить, то грипп у нас всегда начинался осенью (середина октября — начало ноября). Пока случаев заболеваний немного. Грипп уже должен быть, температура ниже 15-17 градусов, декабрь. Коронавирус оттеснил его", — отметил Жиравецкий.
По его словам, теоретически, эпидемия гриппа еще может начаться.
"Но если не начнется, это будет интересный феномен", — считает врач.
Жиравецкий также подчеркнул, что вакцинация от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет.
"Часть из вакцинированных таки заболеет, но будут легче симптомы", — добавил он.
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