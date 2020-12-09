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Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене

9 декабря 2020, 00:23
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Украинцы уже болеют гриппом, но случаев заболеваний немного.

коронавирус
Коронавирус в Украине оттеснил грипп/ Reuters

Эпидемия гриппа в Украине обычно стартует осенью, но в этом году этого не произошло. Причина всему - коронавирусная инфекция, которая бушует в стране.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

Медик предположил, что в 2020 году эпидемии гриппа может не быть вообще.

"С гриппом интересная ситуация. Если вспомнить, то грипп у нас всегда начинался осенью (середина октября — начало ноября). Пока случаев заболеваний немного. Грипп уже должен быть, температура ниже 15-17 градусов, декабрь. Коронавирус оттеснил его", — отметил Жиравецкий.

По его словам, теоретически, эпидемия гриппа еще может начаться.

"Но если не начнется, это будет интересный феномен", — считает врач.

Жиравецкий также подчеркнул, что вакцинация от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет.

"Часть из вакцинированных таки заболеет, но будут легче симптомы", — добавил он.

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Напомним:

  • Сотрудник Киевской горбольницы №4 – инфекционист Евгений Дубровский – сообщил, что между коронавирусом COVID-19 и гриппом есть главное отличие. По его словами, самые тяжелые симптомы гриппа проявляются в первый день заболевания, а коронавирус "разгоняется постепенно".
  • Нидерландские ученые провели исследование и выяснили, что медики, которые сделали прививку от гриппа, реже своих коллег болели COVID-19.
  • Ученые и медики из Китая составили перечень симптомов коронавируса по дням. По их словам, для каждой формы течения коронавирусной болезни характерны определенные симптомы.
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