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Коронавирус COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд

31 марта 2021, 08:13
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За минувшие 24 часа жертвами болезни стали 407 украинцев. Общее число летальных исходов - 32 825.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы 5,5 тыс. человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 226 жителей страны. В том числе заболел 491 ребенок и 335 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровели - 6 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 31 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 31 марта

За последние сутки в Киеве выявили 1 100 случая заражения коронавирусом, умерли - 38 человек, выздоровели - 26.

Всего в Киеве заболели 162 291 человек, умерли - 3405, вылечились - 105 605.

Коронавирус в Киеве - статистика 31 марта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 674 168 человека;
  • выздоровели - 1 313 481 человек;
  • летальных исходов - 32 825;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. Из них получили 1 дозу - 14 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;
  • Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;
  • Волынская область - 254 случая / 640 прививок;
  • Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;
  • Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;
  • Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;
  • Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;
  • Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;
  • Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;
  • Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;
  • Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;
  • Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;
  • Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;
  • Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;
  • Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;
  • Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;
  • Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;
  • Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;
  • Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;
  • Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;
  • Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;
  • Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;
  • Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;
  • Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
  • Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует действительности. На самом деле ее можно умножать на пять, а то и на десять. Всему виной то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, хотя такая возможность есть.
  • Ученые Национальной академия наук Украины спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19 и заявили, что в ближайшие недели в Украине эпидемия коронавируса должна пойти на спад.

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