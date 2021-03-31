Коронавирус COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд

За минувшие 24 часа жертвами болезни стали 407 украинцев. Общее число летальных исходов - 32 825.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 226 жителей страны. В том числе заболел 491 ребенок и 335 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровели - 6 405 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 31 марта
За последние сутки в Киеве выявили 1 100 случая заражения коронавирусом, умерли - 38 человек, выздоровели - 26.
Всего в Киеве заболели 162 291 человек, умерли - 3405, вылечились - 105 605.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 674 168 человека;
- выздоровели - 1 313 481 человек;
- летальных исходов - 32 825;
- проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. Из них получили 1 дозу - 14 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
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Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;
- Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;
- Волынская область - 254 случая / 640 прививок;
- Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;
- Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;
- Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;
- Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;
- Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;
- Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;
- Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;
- Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;
- Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;
- Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;
- Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;
- Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;
- Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;
- Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;
- Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;
- Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;
- Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;
- Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;
- Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;
- Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;
- Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;
- Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
- Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует действительности. На самом деле ее можно умножать на пять, а то и на десять. Всему виной то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, хотя такая возможность есть.
- Ученые Национальной академия наук Украины спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19 и заявили, что в ближайшие недели в Украине эпидемия коронавируса должна пойти на спад.