Коронавирус COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд

За минувшие 24 часа госпитализированы 5,5 тыс. человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 226 жителей страны. В том числе заболел 491 ребенок и 335 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровели - 6 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 31 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 31 марта

За последние сутки в Киеве выявили 1 100 случая заражения коронавирусом, умерли - 38 человек, выздоровели - 26.

Всего в Киеве заболели 162 291 человек, умерли - 3405, вылечились - 105 605.

Коронавирус в Киеве - статистика 31 марта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 674 168 человека;

выздоровели - 1 313 481 человек;

летальных исходов - 32 825;

проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. Из них получили 1 дозу - 14 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область - 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;

Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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