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Коронавирус Дельта в Украине: Минздрав назвал число подтвержденных случаев

15 июля 2021, 20:53
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В Украине также подтвердили 7 прецедентов штамма коронавируса Альфа.

коронавирус
В Украине зафиксировано 4 случая штамма коронавируса Дельта / Daniel Foster / flickr.com/

Согласно данным на четверг, 15 июля, в Украине официально зафиксировано 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта. При этом на территории страны обнаружено еще 7 штаммов Альфа – британской вариации коронавирусной инфекции.

"13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма Дельта", - сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Также уточняется, что четыре образца, характерных для Дельты, были ввезены из Европы и России.Читайте такжеШтамм Дельта: почему будут болеть подростки и что нужно делать уже сейчас

Другие мутации имеют признаки, которые похожи на штамм Альфа.

"Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма Альфа", - подчеркивается в сообщении.

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Штамм Дельта в Украине

На внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны 23 июня обсуждался вопрос циркуляции штамма COVID-19 Дельта в Украине и в мире, а также связанные с ним угрозы государству.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус вариации Дельта был впервые обнаружен в Индии. Два случая подобного варианта инфекции были зафиксированы у женщины и ребенка, которые ранее вернулись с территории России.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская утверждала, что новый опасный штамм коронавируса Дельта может вспыхнуть в Украине. Модификация COVID-19 опасна тем, что она быстро распространяется и поражает людей, которые еще не переболели. Поэтому она советует украинцам сделать прививку.

Минздрав Дельта новости Украины коронавирус в Украине
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