Коронавирус и неврологические расстройства: ученые рассказали о рисках

Инсульт в два раза увеличивает риск смерти от COVID-19 / Reuters

Неврологические отклонения у человека, зараженного коронавирусом, несут дополнительные риски – пациенту грозит более тяжелый процесс восстановления организма. Кроме того повышается риск летального исхода.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Монтефиоре и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, передает neurology.org.

В результате исследования ученые обработали данные почти пяти тысяч пациентов с коронавирусом, госпитализированных в период с 1 марта по 16 апреля 2020 года. 12% из них имели психологические проблемы, при которых необходима томография мозга.

Исследователи отметили, что инсульт и рассеянное мышление могут указывать на более тяжелое течение COVID-19.

Вероятность летального исхода у тех, кто пережил инсульт, была в два раза выше, чем у их здоровых ровесников - 49% и 24% соответственно.

У пациентов с рассеянным мышлением вероятность смертности составила 40% - на 7% выше, чем у контрольной группы.

"Больницы могут использовать эти знания, чтобы определить приоритеты лечения и, надеюсь, спасти больше жизней во время этой пандемии", - заявил глава отделения нервно-сосудистой хирургии Дэвид Альтшуль.

Читайте такжеКоронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях

Напомним: