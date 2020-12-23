Коронавирус исчезнет неожиданно - врач

Врач спрогнозировал, когда исчезнет коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020, который заразил более 77 миллионов жителей планеты и проник на все континенты, исчезнет так же неожиданно, как и появился.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Люди просто устали от той информации, которая ежедневно выливается на них с интерненета и телевидения относительно коронавируса. Нам нужно понимать, что этот вирус, как неожиданно появился, так и неожиданно исчезнет, что мы и наблюдали с гриппом", — отметил Жиравецкий.

Медик призвал не паниковать, чтобы легче пережить пандемию.

"Конечно, ученые за несколько лет оценят то, что весь мир делал правильно и вовремя, а что - нет. А пока предлагаю всем не паниковать, а спокойно жить нормальной жизнью и наслаждаться тем, что мы имеем здесь и сейчас. Мы действительно имеем очень много ценного рядом, и только такие времена заставляют нас оценить то, что мы не замечаем", — написал Жиравецкий.

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