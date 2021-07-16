Коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории - заявление ВОЗ

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что сам был лаборантом, и признал, что "несчастные случаи случаются".
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае "преждевременно" исключать.
Он отметил, что сам работал в лабороатории, и признал, что "несчастные случаи случаются", сообщает The Associated Press.
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи. Это обычное дело", - сказал он.
Гебрейесус добавил, что ВОЗ "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать". При этом он напомнил, что Он правительство Китая отказалось предоставить необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19 исследователям Всемирной организации здравоохранения, приезжавшим в Ухань в начале этого года.
"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить (лабораторную утечку, - ред.)", — добавил глава ВОЗ.
Стоит отметить, что данное заявление Гебрейесуса противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называют версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.
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Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
- Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
- После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
- Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
- Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.
- В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.
- В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.
- Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.