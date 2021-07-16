Коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории - заявление ВОЗ

Глава ВОЗ сделал заявление о происхождении коронавируса COVID-19/ Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае "преждевременно" исключать.

Он отметил, что сам работал в лабороатории, и признал, что "несчастные случаи случаются", сообщает The Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи. Это обычное дело", - сказал он.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать". При этом он напомнил, что Он правительство Китая отказалось предоставить необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19 исследователям Всемирной организации здравоохранения, приезжавшим в Ухань в начале этого года.

"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить (лабораторную утечку, - ред.)", — добавил глава ВОЗ.

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Стоит отметить, что данное заявление Гебрейесуса противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называют версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

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