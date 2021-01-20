Коронавирус можно определить по глазам: ученые назвали симптомы

Дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется в том числе и у слепых людей.
Британские ученые из Anglia Ruskin University рассказали, как можно определить коронавирус по глазам. О заболевании может свидетельствовать воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь.
Результаты исследования опубликовал British Medical Journal.
Сообщается, что после заражения COVID-19 пациенты жаловались на следующие симптомы, связанные с органами зрения, а именно:
- на светобоязнь — 18%;
- на боль в глазах — 17%;
- еще 16% жаловались на зуд в области глаз.
При этом 81 процент сообщил, что у них появились глазные симптомы в течение двух недель после проявления других симптомов COVID-19. У 80 процентов симптомы продолжались менее двух недель.
Зуд, воспаление и непереносимость света характерны для других заболеваний, например, для конъюнктивита. Однако специалисты пришли к выводу, что дискомфорт в глазах может проявиться на начальной стадии заражения коронавирусом.
К слову, дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется также у слепых людей. Причина в том, что в сетчатке расположены чувствительные к свету клетки, которые реагируют на свет, в результате чего у человека возникает чувство жжения или покалывания.
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