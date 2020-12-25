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Коронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасности

25 декабря 2020, 20:57
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Зоряна Скалецкая рассказала о мутировавшем вирусе COVID-19.

коронавирус, тест на коронавирус
Зоряна Скалецкая оценила появление нового штамма коронавируса / Reuters

Обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 является одной из мутаций коронавируса.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала Украина 24 рассказала о том, почему мутировавший вирус привлек к себе повышенное внимание.

"Это одна из многих мутаций (британский штамм коронавируса - ред.). Просто она была прослежена не только как одна из мутаций, она показала еще определенные результаты, например, интенсивность распространения", - подчеркнула она.

По словам экс-главы Минздрава информация о большей интенсивности его распространения является только гипотезой, которую еще надо подтвердить.

"Относительно опасности более тяжелых последствий болезни или смерти - сегодня таких даже гипотез и подозрений относительно этого штамма нет", - отметила она.

Скалецкая также назвала ключевые маркеры, которые будут свидетельствовать об опасности нового штамма: "Когда поймем, что это будет реально влиять или на доступность медицинской помощи, на нагрузку, или летальность. На сегодняшний день такой информации об этом штамме нет".

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Новый штамм коронавируса:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
  • Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.
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