Коронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасности

Зоряна Скалецкая рассказала о мутировавшем вирусе COVID-19.
Обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 является одной из мутаций коронавируса.
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала Украина 24 рассказала о том, почему мутировавший вирус привлек к себе повышенное внимание.
"Это одна из многих мутаций (британский штамм коронавируса - ред.). Просто она была прослежена не только как одна из мутаций, она показала еще определенные результаты, например, интенсивность распространения", - подчеркнула она.
По словам экс-главы Минздрава информация о большей интенсивности его распространения является только гипотезой, которую еще надо подтвердить.
"Относительно опасности более тяжелых последствий болезни или смерти - сегодня таких даже гипотез и подозрений относительно этого штамма нет", - отметила она.
Скалецкая также назвала ключевые маркеры, которые будут свидетельствовать об опасности нового штамма: "Когда поймем, что это будет реально влиять или на доступность медицинской помощи, на нагрузку, или летальность. На сегодняшний день такой информации об этом штамме нет".
Читайте такжеВирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
- Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.