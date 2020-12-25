Коронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасности

Зоряна Скалецкая оценила появление нового штамма коронавируса / Reuters

Обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 является одной из мутаций коронавируса.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала Украина 24 рассказала о том, почему мутировавший вирус привлек к себе повышенное внимание.

"Это одна из многих мутаций (британский штамм коронавируса - ред.). Просто она была прослежена не только как одна из мутаций, она показала еще определенные результаты, например, интенсивность распространения", - подчеркнула она.

По словам экс-главы Минздрава информация о большей интенсивности его распространения является только гипотезой, которую еще надо подтвердить.

"Относительно опасности более тяжелых последствий болезни или смерти - сегодня таких даже гипотез и подозрений относительно этого штамма нет", - отметила она.

Скалецкая также назвала ключевые маркеры, которые будут свидетельствовать об опасности нового штамма: "Когда поймем, что это будет реально влиять или на доступность медицинской помощи, на нагрузку, или летальность. На сегодняшний день такой информации об этом штамме нет".

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Новый штамм коронавируса: