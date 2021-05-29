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Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19

29 мая 2021, 17:27
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Новый вариант коронавируса обладает повышенной трансмиссивностью.

Появился новый штамм коронавируса
Стало известно о новом штамме коронавируса / Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Он представляет собой гибрид британского и индийского штаммов.

Министерство здравоохранения Вьетнама считает, что новый вариант ближе к индийской разновидности коронавируса, но с мутациями, присущими британскому, пишет издание VnExpress.

Отмечается, что новый вариант обладает повышенной трансмиссивностью, особенно воздушно-капельным путем. Также лабораторные исследования подтвердили, что вьетнамская версия коронавируса очень быстро воспроизводится. Подобные характеристики очень напоминают особенности британского штамма: тот, как известно, тоже очень быстро распространялся в популяции.

Обратим внимание, что около месяца назад во Вьетнаме началась новая волна COVID-19. Пострадали две северных провинции, где в основном сосредоточены крупные промышленные предприятия с большим числом сотрудников и, соответственно, повышенными рисками передачи инфекции.

Не исключено, что именно новый штамм ответственен за быстрое распространение заболевания. До сих пор во Вьетнаме были выделены семь активных штаммов коронавируса, в том числе британский, индийский и южноафриканский.

Добавим, что название новой разновидности коронавируса еще не придумали.

Новая атака вируса: что говорят в ВОЗ

  • В ближайшее время в мире вероятно появление нового смертоносного вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
  • Он уверен, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, которая потенциально будет еще более заразным и более смертоносным.
  • Он призвал государства-члены ВОЗ поддержать массированный рывок для вакцинации не менее 10% населения каждой страны к сентябрю.
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