Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19

Стало известно о новом штамме коронавируса / Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Он представляет собой гибрид британского и индийского штаммов.

Министерство здравоохранения Вьетнама считает, что новый вариант ближе к индийской разновидности коронавируса, но с мутациями, присущими британскому, пишет издание VnExpress.

Отмечается, что новый вариант обладает повышенной трансмиссивностью, особенно воздушно-капельным путем. Также лабораторные исследования подтвердили, что вьетнамская версия коронавируса очень быстро воспроизводится. Подобные характеристики очень напоминают особенности британского штамма: тот, как известно, тоже очень быстро распространялся в популяции.

Обратим внимание, что около месяца назад во Вьетнаме началась новая волна COVID-19. Пострадали две северных провинции, где в основном сосредоточены крупные промышленные предприятия с большим числом сотрудников и, соответственно, повышенными рисками передачи инфекции.

Не исключено, что именно новый штамм ответственен за быстрое распространение заболевания. До сих пор во Вьетнаме были выделены семь активных штаммов коронавируса, в том числе британский, индийский и южноафриканский.

Добавим, что название новой разновидности коронавируса еще не придумали.

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