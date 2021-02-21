Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска

В больницах Прикарпатья закончились инфекционные места / УНИАН

В Ивано-Франковской области в больницы впервые поступили тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом, среди которых малыши до года, рассказала главный врач Городенковской больницы Александра Косовец.

По ее словам, критическая ситуация в медицинских учреждениях обусловлена полной занятостью инфекционных коев, сообщает kray.com.ua.

"Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, шесть реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных. За последний месяц мы купили два аппарата ИВЛ и получили от Центра здоровья еще один, на этот момент все заняты", - говорит главврач.

Медик уточнила, что все 7 больных, находящихся в реанимационном отделении, тяжелые. По ее словам, клиническая картина пациентов говорит о мутации вируса – многие больные вообще не чувствовали проблем с легкими.

Косовец также добавила, что украинцы перестали измерять температуру перед походом на работу или в школу – такая безответственность, считает она, может обернуться трагедией.

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