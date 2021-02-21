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Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска

21 февраля 2021, 16:37
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Клиническая картина пациентов говорит о мутации вируса – многие больные не чувствовали проблем с легкими.

Коронавирус
В больницах Прикарпатья закончились инфекционные места / УНИАН

В Ивано-Франковской области в больницы впервые поступили тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом, среди которых малыши до года, рассказала главный врач Городенковской больницы Александра Косовец.

По ее словам, критическая ситуация в медицинских учреждениях обусловлена полной занятостью инфекционных коев, сообщает kray.com.ua.

"Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, шесть реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных. За последний месяц мы купили два аппарата ИВЛ и получили от Центра здоровья еще один, на этот момент все заняты", - говорит главврач.

Медик уточнила, что все 7 больных, находящихся в реанимационном отделении, тяжелые. По ее словам, клиническая картина пациентов говорит о мутации вируса – многие больные вообще не чувствовали проблем с легкими.

Косовец также добавила, что украинцы перестали измерять температуру перед походом на работу или в школу – такая безответственность, считает она, может обернуться трагедией.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине выявлено 4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника, госпитализированы 2 445 человек.
  • В то же время за прошедшие сутки выздоровели 1 557 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни - 58.
  • За все время в Украине COVID-19 лабораторно подтверждено у 1 304 456 человек, выздоровели 1 146 073 человека, зафиксировано 25 103 летальных случая.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
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