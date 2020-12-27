Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности

Вакцина будет иммуногенной в отношении всех штаммов COVID-19, говорит Сергей Кравченко.
Заразность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, увеличилась на 0,4, заявил врач, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
В интервью Апострофу он подчеркнул, что предыдущими штаммами COVID-19 могли заразиться от 2 до 3 человек.
Медик пояснил, что несмотря на то, что индекс заразности увеличился, от больного новым штаммом коронавируса человека могут заразиться от 3 до 4 человек.
"Что касается непосредственно его мутации, которая связана с вероятностью срыва массовой вакцинации в мире, то таких мутаций не произошло в гене, который кодирует поверхностный s-белок. Информация о нем является основным патогеном, который используется при разработке вакцины. То есть вакцина до сих пор будет иммуногенной в отношении всех штаммов без исключения. И даже к штамму коронавируса, обнаруженному в Великобритании", - отметил эксперт.
Читайте такжеАтака коронавируса-мутанта: врач дал мрачный прогноз насчет вакциныКомментируя информацию украинских врачей о том, что новый штамм коронавируса уже обнаружили на Закарпатье, Кравченко добавил: "Наверное, коллега определил это, исходя из эпидемиологического анамнеза своего пациента, который, возможно, контактировал с гражданами Великобритании, у которых был подтвержден новый штамм коронавируса. Но достоверно мы этого подтвердить не можем, потому что в Украине не существует ни одной лаборатории, которая бы занималась секвенированием - расшифровкой генома вирусов и их белков".
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.