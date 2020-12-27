Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности

Сергей Кравченко оценил опасность нового штамма COVID-19 / Фото Reuters

Заразность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, увеличилась на 0,4, заявил врач, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

В интервью Апострофу он подчеркнул, что предыдущими штаммами COVID-19 могли заразиться от 2 до 3 человек.

Медик пояснил, что несмотря на то, что индекс заразности увеличился, от больного новым штаммом коронавируса человека могут заразиться от 3 до 4 человек.

"Что касается непосредственно его мутации, которая связана с вероятностью срыва массовой вакцинации в мире, то таких мутаций не произошло в гене, который кодирует поверхностный s-белок. Информация о нем является основным патогеном, который используется при разработке вакцины. То есть вакцина до сих пор будет иммуногенной в отношении всех штаммов без исключения. И даже к штамму коронавируса, обнаруженному в Великобритании", - отметил эксперт.

Читайте такжеАтака коронавируса-мутанта: врач дал мрачный прогноз насчет вакциныКомментируя информацию украинских врачей о том, что новый штамм коронавируса уже обнаружили на Закарпатье, Кравченко добавил: "Наверное, коллега определил это, исходя из эпидемиологического анамнеза своего пациента, который, возможно, контактировал с гражданами Великобритании, у которых был подтвержден новый штамм коронавируса. Но достоверно мы этого подтвердить не можем, потому что в Украине не существует ни одной лаборатории, которая бы занималась секвенированием - расшифровкой генома вирусов и их белков".

Новый штамм коронавируса: