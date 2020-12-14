Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности

Коронавирус мутировал, рассказал иммунолог / Reuters

Иммунолог Андрей Волянский рассказал о том, как изменился коронавирус за год, с момента его обнаружения.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, за это время COVID-19 уже мутировал в семь разных штаммов.

В то же время он отметил, что изменения не были настолько серьезными, чтобы на них не смогла подействовать вакцина.

"На сегодня не зафиксировано мутаций, которые бы настолько изменили вирусные белки, чтобы на них бы не работали сегодняшние вакцины, и для которых не была бы точная вирусная диагностика, потому что для этого используется специфичность вирусного белка", — говорит медик.

Он пояснил, что SARS-CoV является лишь одним из многих коронавирусов, которые существуют. Иммунолог подчеркнул, что мутации в этих вирусах продолжаются постоянно.

"Они могут закрепляться, а могут не закрепляться. К примеру, у SARS-CoV1, который был в Китае около 15 лет назад, была значительно более высокая летальность", — добавил Волянский.

Читайте также"Выдуманная болезнь": "слуга народа" удивил заявлением о COVID-19

Коронавирус в Украине: