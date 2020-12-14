УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности

14 декабря 2020, 16:55
Прослушать новость
Остановить

SARS-CoV является одним из существующих коронавирусов, подчеркнул Андрей Волянский.

коронавирус, врач
Коронавирус мутировал, рассказал иммунолог / Reuters

Иммунолог Андрей Волянский рассказал о том, как изменился коронавирус за год, с момента его обнаружения.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, за это время COVID-19 уже мутировал в семь разных штаммов.

В то же время он отметил, что изменения не были настолько серьезными, чтобы на них не смогла подействовать вакцина.

"На сегодня не зафиксировано мутаций, которые бы настолько изменили вирусные белки, чтобы на них бы не работали сегодняшние вакцины, и для которых не была бы точная вирусная диагностика, потому что для этого используется специфичность вирусного белка", — говорит медик.

Он пояснил, что SARS-CoV является лишь одним из многих коронавирусов, которые существуют. Иммунолог подчеркнул, что мутации в этих вирусах продолжаются постоянно.

"Они могут закрепляться, а могут не закрепляться. К примеру, у SARS-CoV1, который был в Китае около 15 лет назад, была значительно более высокая летальность", — добавил Волянский.

Читайте также"Выдуманная болезнь": "слуга народа" удивил заявлением о COVID-19

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 93 человека.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 895 человек, выздоровели - 5 тыс. 154 человека.
  • Проведено тестирований за сутки - 25 тыс. 582 (в том числе методом ПЦР - 20 тыс. 493, методом ИФА - 5 тыс. 089).
  • За все время пандемии в Украине заболели 900 тыс. 666 человек; выздоровели - 506 тыс. 718 человек; летальных исходов - 15 тыс. 247.
  • Было проведено ПЦР-тестов - 5 млн 052 тыс. 686.
коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости Андрей Волянский
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в УкраинеВ Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолгоИммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго В Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в УкраинеВ Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в Украине Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавирусаВ Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса
Следующий материал

Последние новости

17:13
Крах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в Беларуси
17:09
Умер легендарный тренер Ливерпуля и Лиона
16:58
"Рвало всю дорогу": на съемках реалити развлечение чуть не закончилось трагедией
16:55
Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности Видео
16:52
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено Видео
Реклама
16:47
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
16:34
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
16:33
Минфин пообещал бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 Видео
16:30
"Последний раз 15 лет назад": Маша Ефросинина шокировала признанием о фигуре
16:27
"Возраст берет свое": Азаров из Москвы обругал Кравчука Видео
16:15
CD Projekt Red пообещала вернуть деньги недовольным покупателям Cyberpunk 2077
16:05
Нафтогаз скрывает стоимость добычи украинского газа - эксперт
15:52
Женское движение "За майбутнє" требует обязательного госстрахования учителей
15:48
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы - с кем сыграют Шахтер и Динамо
15:47
"Невымышленный идиотизм": в Слуге народа отреагировали на заявление про вымышленный COVID-19 Видео
15:34
В Фонд борьбы с коронавирусом в Украине "насыпали" денег Видео
15:27
Resident Evil 8 повторяет печальную судьбу The Last of Us Part II
14:59
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
14:50
Как сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахара Видео
14:31
Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады Видео
Реклама
14:09
Youtube не работает: что случилось с сервисами Google и что делать
14:03
Смертельное фото: во Львове подростка убило на вагоне во время селфи Видео
13:49
В Киеве неизвестный с кулаками напал на журналистов и поплатился Видео
13:31
В Крыму продали винзавод Массандра компании друга Путина Видео
13:23
Генри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работу
13:18
Как уснуть, если проснулся ночью: эксперты назвали легкие способы Видео
12:58
США обвинили Россию в новой кибератаке, появился ответ Москвы Видео
12:52
Песков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального Видео
12:52
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
12:45
Актриса сериала Перші ластівки снялась топлес
12:22
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: врач предупредил о рисках Видео
12:19
Бульон: преимущества для здоровья и иммунитета Видео
12:16
Алина Гросу и Ирина Федишин взаимно обвинили друг друга в плагиате Видео
11:50
Премьер Армении Пашинян назвал условие своей отставки Видео
11:27
В Украине упало число тестирований на коронавирус: в Минздраве назвали причину Видео
11:16
Макс Барских в Москве получил награду Золотой граммофон 2020 Видео
11:07
В партии Зеленского объяснили санкционный удар РФ по "слугам народа" Видео
11:00
В моду на зиму 2021 пришли великолепные теплые жилеты - фото Фото Видео
10:39
Когда закончится ледяной "апокалипсис": синоптик назвал дату Видео
10:38
Дом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престолов
Реклама
10:37
"Выдуманная болезнь": "слуга народа" удивил заявлением о COVID-19 Видео
10:34
Самый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизнь Видео
09:56
РФ продлила эмбарго против Украины и решила, что делать с санкционкой Видео
09:55
Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине Видео
09:47
COVID-19 в Украине сменил "мишень": врач раскрыла детали
09:28
Пользователей ВКонтакте – на учет: в Слуге народа оценили идею Данилова Видео
09:05
Ученые назвали группу больных COVID-19, которые заразны минимум два месяца Видео
08:58
Тихановская назвала преемника Лукашенко на посту президента Беларуси Видео
08:14
Тихановская назвала свою главную ошибку Видео
08:13
Коронавирус в Украине: число новых диагнозов за сутки резко упало Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять