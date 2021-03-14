Коронавирус опять атакует Италию: в половине регионов вводят локдаун

Коронавирус атакует Италию, поэтому в половине регионов вводят локдаун / Reuters

Коронавирус в очередной раз уцепился в Италию. В половине из 20 регионов страны с понедельника, 15 марта, закроются магазины, рестораны и школы. В частности, ограничения введут в городах Рим, Милан и Венеция.

Мероприятия будут действовать до 6 апреля, согласно указу кабинета министров страны во главе с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает ABC. Кроме того, в Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что локдаун нужен, поскольку страна столкнулась с новой волной инфекции через год после начала пандемии.

"Я осознаю, что сегодняшние мероприятия будут иметь последствия для образования детей, экономики, а также для психологического состояния всех нас", - сказал Драги.

Сообщается, что в регионах, определенных красными зонами, люди не смогут покидать свои дома, кроме поездок для работы или из-за ухудшения здоровья, все торговые заведения не первой необходимости будут закрыты.

В оранжевых зонах людям будет запрещено выезжать из своего города и своего региона - за исключением работы или состояния здоровья, а бары и рестораны смогут осуществлять только доставку.

Отметим, по состоянию на воскресенье, 14 марта, согласно данным Центра Джона Хопкинса, коронавирус в Италии выявили у 3,2 миллиона человек. Число жертв COVID-19 составляет 101 881.

Коронавирус в Италии - карта на 14 марта / Центр Джона Хопкинса

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