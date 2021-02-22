Коронавирус опять "уцепился" в Украину: на Прикарпатье ввели "красную зону" карантина

Коронавирус уцепился в Прикарпатье: в регионе ввели "красную зону" карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине пошел на спад, но не во всех регионах. В Ивано-Франковской области ситуация критичная и власти ввели "красную зону" карантина.

Жесткие ограничения будут действовать в области минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке. По его словам, в регионе действуют следующие ограничения:

Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов учатся дистанционно.

Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов.

Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

Отметим, как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Всего в Украине за последние сутки было госпитализировано 1443 человека, скончались - 53 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в Украине по состоянию на утро понедельника, 22 февраля, зарегистрировано 1 307 662 случая заражения коронавирусом, а число жертв достигло 25 156.

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