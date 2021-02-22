Коронавирус опять "уцепился" в Украину: на Прикарпатье ввели "красную зону" карантина

Жесткие карантинные ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области минимум неделю - с 22 до 28 февраля.
Коронавирус в Украине пошел на спад, но не во всех регионах. В Ивано-Франковской области ситуация критичная и власти ввели "красную зону" карантина.
Жесткие ограничения будут действовать в области минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке. По его словам, в регионе действуют следующие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов учатся дистанционно.
- Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов.
- Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Отметим, как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Всего в Украине за последние сутки было госпитализировано 1443 человека, скончались - 53 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего в Украине по состоянию на утро понедельника, 22 февраля, зарегистрировано 1 307 662 случая заражения коронавирусом, а число жертв достигло 25 156.
Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года. С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области. По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.