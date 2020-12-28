Коронавирус пошел на спад: Степанов сделал заявление насчет январского локдауна

Коронавирус и карантин - Отменят ли локдаун из-за спада COVID-19 / Фото Reuters

Коронавирус в Украине демонстрирует позитивную статистику: на прошлой неделе заболело более чем на 10 тысяч украинцев меньше, чем за неделю до этого. В то же время отменять январский локдаун в Украине Минздрав не намерен.

"То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения", – заявил на брифинге 28 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил, что после новогодних праздников специалисты вновь прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. При этом также ожидается сезонная вспышка гриппа. Поэтому локдуан вводится ради максимального снижения нагрузки на систему медицины.

Также Степанов прокомментировал уменьшение количества ПЦР-тестов: по его словам, это связано с увеличением экспресс-тестов на антигены.

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