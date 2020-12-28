Коронавирус пошел на спад: Степанов сделал заявление насчет январского локдауна

За прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели.
Коронавирус в Украине демонстрирует позитивную статистику: на прошлой неделе заболело более чем на 10 тысяч украинцев меньше, чем за неделю до этого. В то же время отменять январский локдаун в Украине Минздрав не намерен.
"То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения", – заявил на брифинге 28 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.
Он объяснил, что после новогодних праздников специалисты вновь прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. При этом также ожидается сезонная вспышка гриппа. Поэтому локдуан вводится ради максимального снижения нагрузки на систему медицины.
Также Степанов прокомментировал уменьшение количества ПЦР-тестов: по его словам, это связано с увеличением экспресс-тестов на антигены.
Коронавирус и карантин в Украине: последние новости
- Согласно свежей статистике по состоянию на утро 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.
- СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки и что делать. Проверки ФОП можно избежать в одном случае, отметил эксперт.
- Властям следовало бы ввести тотальный карантин в Украине с последующей остановкой работы общественного транспорта. Именно такие мероприятия позволили бы достичь нужного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 на территории страны. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- В ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19. В организации полагают, что все страны мира пока на середине пути.