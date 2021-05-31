Коронавирус пошел на спад: за сутки в Украине заразились чуть более тысячи людей

Коронавирус унес жизни 64 украинцев за минувшие сутки.
В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1022 человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Среди них 58 детей и 11 медиков, сообщает пресс-служба МОЗ.
Сообщается, что было госпитализировано 810 человек. В то же время зафиксировано 64 летальных случая. Выздоровели после коронавируса 4934 человека.
Тестирований методом ПЦР осуществлено 8 тыс. 822.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и Киеве (63).
За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 202 тыс. 494 человека. Выздоровели 2 млн 041 тыс. 082 человека. ПЦР-тестов проведено 10 млн 180 тыс. 777. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 536.
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Коронавирус в Украине:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.