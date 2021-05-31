Коронавирус пошел на спад: за сутки в Украине заразились чуть более тысячи людей

Коронавирус в Украине пошел на спад / Reuters

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1022 человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди них 58 детей и 11 медиков, сообщает пресс-служба МОЗ.

Сообщается, что было госпитализировано 810 человек. В то же время зафиксировано 64 летальных случая. Выздоровели после коронавируса 4934 человека.

Тестирований методом ПЦР осуществлено 8 тыс. 822.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и Киеве (63).

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 202 тыс. 494 человека. Выздоровели 2 млн 041 тыс. 082 человека. ПЦР-тестов проведено 10 млн 180 тыс. 777. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 536.

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Коронавирус в Украине: