Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты

Вакцина от COVID-19 может предотвратить осложнения заболевания, сообщил эксперт / Reuters

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Александр Горелов сообщил, что после вакцинации от коронавируса COVID-19 человек может подхватить вирус, но заболевание будет проходить легче, чем у тех, кто не привит.

Вакцина от коронавируса может защитить человека от осложнений, которые способен спровоцировать вирус, в частности, от воспаления легких, поражения почек и сердца, рассказал эксперт РИА Новости.

Собеседник добавил, что людям, которые получат прививку от COVID-19, необходимо ходить в масках, чтобы снизить риск заражения.

"Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор", – сказал эпидемиолог.