Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты

Вакцина от коронавируса не предоставляет абсолютную защиту, отметил эксперт.
Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Александр Горелов сообщил, что после вакцинации от коронавируса COVID-19 человек может подхватить вирус, но заболевание будет проходить легче, чем у тех, кто не привит.
Вакцина от коронавируса может защитить человека от осложнений, которые способен спровоцировать вирус, в частности, от воспаления легких, поражения почек и сердца, рассказал эксперт РИА Новости.
Собеседник добавил, что людям, которые получат прививку от COVID-19, необходимо ходить в масках, чтобы снизить риск заражения.
"Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор", – сказал эпидемиолог.
- Напомним, в марте из-за коронавируса объявили пандемию. В ряде стран мира ввели карантин, началась работа над созданием вакцины от COVID-19.
- Первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса стал российский препарат Спутник V. Российскую вакцину не одобрили в ВОЗ, поскольку она не прошла все необходимые этапы испытаний.