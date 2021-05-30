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Коронавирус "сбежал" из уханьской лаборатории: в разведке Великобритании нашли "колыбель" пандемии

30 мая 2021, 10:13

Изначально лабораторное происхождение вируса считали маловероятным, теперь же утечку из уханьской лаборатории рассматривают как правдоподобную.

Коронавирус, ученые
Коронавирус "сбежал" из уханьской лаборатории: в разведке Великобритании нашли "колыбель" пандемии / Reuters

В разведке Великобритании заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Однако, это нужно проверять.

Как сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании, разведслужбы пересмотрели версию происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

Изначально лабораторное происхождение вируса считали маловероятным, теперь же утечку из уханьской лаборатории рассматривают как правдоподобную.

В центре внимания западных спецслужб находится Уханьский институт вирусологии. Появилась новая информация о трех исследователях, которые работали там, и заболели вирусом в тяжелой форме в ноябре 2019 года.

На данный момент разведка Соединенного Королевства расследует возможную утечку коронавируса из этого института, который по заверениям Пекина, не был источником вируса.

The Sunday Times пишет также, что китайских ученых, вероятно, принудили молчать о случившемся, когда они хотели привлечь внимание к вероятной утечке вируса из лаборатории.

Ранее сотрудники американской разведки заявили, что у них есть еще не исследованные данные, которые могут пролить свет на источник пандемии коронавируса.

Как пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Также на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

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