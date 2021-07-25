Коронавирус снижает интеллект инфицированных - ученые

Инфекция поражает определнные области мозга человека, которые не восстанавливаются даже после выздоровления.
Ученые утверждают, что у людей, которые перенесли коронавирус, наблюдается когнитивный дефицит. Причем, это последствие инфекции не проходит даже после выздоровления и фиксируется в массовом количестве.
Результаты исследования британских и американских ученых опубликованы в издании The Lancet.
Выяснить столь неутешительное отклонение исследователям удалось путем анализа данных свыше 81 тысячи человек с перенесенным коронавирусным заболеванием и без него, которые проходили тест умственных способностей Great British Intelligence Test.
В итоге исследование показало существенное снижение интеллекта после перенесённого COVID. А самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс тем пациентам, которые переболели тяжёлой формой с применением ИВЛ.
Кроме этого, ученые утверждают, что уровень интеллекта не восстанавливается даже спустя год после выздоровления.
Дело в том, что коронавирус оказывает всесторонний негативный эффект на человеческие способности. В частности, абстрактное мышление и логику.
Напомним, исследование, которое провели в Национальном центре инфекционных заболеваний Сингапура, показало, что у каждого десятого человека, перенесшего коронавирус, симптомы болезни наблюдались еще как минимум полгода.
Чаще всего люди после выздоровления испытывали длительный кашель и одышку, реже – стойкую усталость, головокружение и бессонницу.
При этом, как считают ученые, главной проблемой для перенесших COVID-19 является повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за время пандемии выявили более 185 миллионов заболевших коронавирусом, а более 4 миллионов человек скончались.