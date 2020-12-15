Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница

Ребенку можно сделать такой же тест на COVID-19, как и взрослому человеку.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как болеют коронавирусом взрослые и дети и есть ли разница.
В частности, врач отметил, что чем младше человек, тем больше у него шансов переболеть коронавирусм в легкой форме, говорится на странице Комаровского в Instagram.
В связи с этим у детей болезнь может протекать практически без симптомов. Если нужно удостовериться, переболел ли ребенок COVID-19, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых, посоветовал врач.
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Напомним:
- По состоянию на утро вторника, 15 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине - 909 082 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8416 человек.
- Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
- Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что в Украине увеличилось количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом среди населения в возрасте 30-40 лет.
Автор: Анна Багрий