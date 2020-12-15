Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как болеют коронавирусом взрослые и дети и есть ли разница.

В частности, врач отметил, что чем младше человек, тем больше у него шансов переболеть коронавирусм в легкой форме, говорится на странице Комаровского в Instagram.

В связи с этим у детей болезнь может протекать практически без симптомов. Если нужно удостовериться, переболел ли ребенок COVID-19, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых, посоветовал врач.

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Напомним: