Коронавирус у Макрона: президент Франции получил положительный тест на COVID-19

Президент Франции продолжит работать дистанционно.
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусос.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.
Подчеркивается, что Макрон сдал положительный тест на COVID-19.
Тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.
"В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно", — заявили в Елисейском дворце.
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Автор: Алексей Тычина