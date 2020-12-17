Коронавирус у Макрона: президент Франции получил положительный тест на COVID-19

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусос.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.

Подчеркивается, что Макрон сдал положительный тест на COVID-19.

Тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

"В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно", — заявили в Елисейском дворце.

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