Коронавирус норок в Польше несет угрозу человеку – исследование

Человек может подхватить коронавирус от зараженных польских норок, выяснили исследователи / Reuters

В Польше Государственный институт ветеринарии в Пулавах исследовал геном коронавируса SARS-CoV-2 норок, инфицированных на ферме в Картуском повяте.

Коронавирус у норок не мутировал, привело результаты исследования на своем сайте Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

В результате исследования также установлено, что вирус может передаваться от норки к человеку и обратно.

Напомним, в Польше в конце января на ферме у норок нашли коронавирус. Потом в стране решили уничтожить тысячи этих животных.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Дании и еще в пяти странах зарегистрировано инфицирование норок коронавирусом. В ВОЗ отмечали, что вирус мутировал, и животные подхватили его от человека.

Справка. Коронавируса SARS-CoV-2 провоцирует потенциально тяжелое, острое респираторное заболевание – COVID-19, пишет Википедия.