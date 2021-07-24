Коронавирус у животных: ученые выяснили, кого может заразить COVID-19 человек

Коронавирусом могут заразиться кошки и обезьяны / Фото pixabay.com

Коронавирусная инфекция поражает клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что заболеть COVID-19 могут только обезьяны и представители семейства кошачьих.

К такому выводу пришла группа зарубежных ученых в рамках исследования в Европейском Центре по борьбе и предотвращению заболеваний, передает Emerging Infectious Diseases.

До сих пор было точно неизвестно, как и каким видам животных коронавирус может передаться от человека.

"В рамках исследования была использована уникальная коллекция моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных", – говорится в статье.

Реклама

Читайте такжеМутация COVID-19 может провоцировать проблемы с сердцем у домашних животных – ученыеВ целом, биологи исследовали клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.

В итоге заразить коронавирусом удалось только клетки кошек и обезьян.

В то же время, ученые отмечают, что они не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.

Коронавирус у животных - о чем ранее писал Главред: