Коронавирус у животных: ученые выяснили, кого может заразить COVID-19 человек

Животные могут заразиться коронавирусом от человека, но не все. Ученые выяснили, кто из братьев наших меньших под угрозой.
Коронавирусная инфекция поражает клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что заболеть COVID-19 могут только обезьяны и представители семейства кошачьих.
К такому выводу пришла группа зарубежных ученых в рамках исследования в Европейском Центре по борьбе и предотвращению заболеваний, передает Emerging Infectious Diseases.
До сих пор было точно неизвестно, как и каким видам животных коронавирус может передаться от человека.
"В рамках исследования была использована уникальная коллекция моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных", – говорится в статье.
Читайте такжеМутация COVID-19 может провоцировать проблемы с сердцем у домашних животных – ученыеВ целом, биологи исследовали клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.
В итоге заразить коронавирусом удалось только клетки кошек и обезьян.
В то же время, ученые отмечают, что они не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.
Коронавирус у животных - о чем ранее писал Главред:
- В апреле 2020 года в китайском городе Ухань коронавирус нашли у кошек.
- Позже случай заболевания коронавирусом пятилетней домашней кошки зафиксировали в Москве.
- Позже ученые выяснили, что человек способен передать коронавирус своим домашним питомцам, в частности – кошкам и собакам. Не исключено, что именно собаки более восприимчивы к заражению COVID-19, чем кошки.
- В апреле стало известно, что на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, на которых выращивают норок, животные заболели коронавирусом. Власти Нидерландов ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности.
- Позже в Нидерландах зафиксировали первый случай передачи COVID-19 от животного человеку - местный фермер заразился от норки.