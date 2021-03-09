Коронавирус в Ивано-Франковске разбушевался: ситуация критическая

В Ивано-Франковске критическая ситуация с COVID-19, пожаловался мэр / Reuters

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в областном центре критическая ситуация с коронавирусом COVID-19.

В областном центре самая высокая заболеваемость и смертность за все время пандемии, поделился градоначальник на своей странице в Facebook.

Глава Ивано-Франковска добавил, что местные власти попросят областных чиновников открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных коронавирусом.

"…Наполненность медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе (1-7 марта – Ред.) мы нашли возможность открыть дополнительные места, но сейчас практически все возможности города мы уже исчерпали…", – отметил Марцинкив.

Глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети писал, что коронавирус в Украине 8 марта 2021 года диагностирован у 3 261 человека. Больше всего случаев заражения обнаружено в Винницкой области – 460, в Ивано-Франковской – 433 и в Черновицкой – 409.

На сайте Минздрава говорится, что за сутки на Ивано-Франковщине от COVID-19 скончались 16 человек. Всего в регионе коронавирус диагностирован у 69 921 человека, умерли 1 292 пациента, а выздоровели – 51 262.