Коронавирус в Ивано-Франковске разбушевался: ситуация критическая

На Прикарпатье самая высокая смертность от COVID-19 за все время пандемии.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в областном центре критическая ситуация с коронавирусом COVID-19.
В областном центре самая высокая заболеваемость и смертность за все время пандемии, поделился градоначальник на своей странице в Facebook.
Глава Ивано-Франковска добавил, что местные власти попросят областных чиновников открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных коронавирусом.
"…Наполненность медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе (1-7 марта – Ред.) мы нашли возможность открыть дополнительные места, но сейчас практически все возможности города мы уже исчерпали…", – отметил Марцинкив.
Глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети писал, что коронавирус в Украине 8 марта 2021 года диагностирован у 3 261 человека. Больше всего случаев заражения обнаружено в Винницкой области – 460, в Ивано-Франковской – 433 и в Черновицкой – 409.
На сайте Минздрава говорится, что за сутки на Ивано-Франковщине от COVID-19 скончались 16 человек. Всего в регионе коронавирус диагностирован у 69 921 человека, умерли 1 292 пациента, а выздоровели – 51 262.
- Напомним, в Украине по состоянию на 9 марта вирус диагностирован у 1 410 061 человека, скончались 27 204 инфицированных, а выздоровели 1 199 229 пациентов.
- Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В Украине с 11 марта ввели карантин.
- Сейчас в стране действует адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти. Украину поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.
- В красной карантинной зоне находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.женность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.