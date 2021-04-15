Коронавирус в Киеве 15 апреля: установлен смертельный антирекорд

Жертвами болезни за сутки стали более полусотни человек. Кроме того, выявлено 1 625 новых случаев заражения COVID-19.
Киев снова оказался первым в Украине по числу новых официально поставленных диагнозов "коронавирус". Кроме того, в столице установлен антирекорд по числу летальных исходов болезни.
Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек, выздоровели - 706.
Всего в Киеве заболел 181 691 человек, умерли - 4 072, вылечились - 113 240.
Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053. Тогда же был установлен предыдущий смертельный антирекорд - умерли 50 человек.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
Автор: Анна Багрий