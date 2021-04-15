Коронавирус в Киеве 15 апреля: установлен смертельный антирекорд

Коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов / Фото Reuters

Киев снова оказался первым в Украине по числу новых официально поставленных диагнозов "коронавирус". Кроме того, в столице установлен антирекорд по числу летальных исходов болезни.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек, выздоровели - 706.

Всего в Киеве заболел 181 691 человек, умерли - 4 072, вылечились - 113 240.

Коронавирус в Киеве - статистика на утро 15 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

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