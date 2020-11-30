Коронавирус в Киеве 30 ноября – за сутки поставили около 1500 новых диагнозов

Жертвами коронавируса в Киеве за последние 24 часа стали 13 человек.
Коронавирус в Киеве распространяется быстрыми темпами – каждый день в столице фиксируют в среднем около 1500 новых случаев заражения. По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Киеве зарегистрировали 70478 случаев заболевания коронавирусом.
По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1460 больных COVID-19. Всего в столице Украины умерли 1292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки 13.
Победили злую болезнь за сутки 88 киевлян, всего 22843.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Автор: Адриана Бубновская