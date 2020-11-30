Коронавирус в Киеве 30 ноября – за сутки поставили около 1500 новых диагнозов

За сутки в Киеве поставили около 1500 новых диагнозов коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве распространяется быстрыми темпами – каждый день в столице фиксируют в среднем около 1500 новых случаев заражения. По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Киеве зарегистрировали 70478 случаев заболевания коронавирусом.

По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1460 больных COVID-19. Всего в столице Украины умерли 1292 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки 13.

Победили злую болезнь за сутки 88 киевлян, всего 22843.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее: