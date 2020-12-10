Коронавирус в Киеве установил антирекорд: нашли огромное число новых больных

Общее число зараженных коронавирусом в столице - более 86 тысяч человек.
За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1 899 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица побила рекорд и снова оказалась на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.
Общее число зараженных в Киеве - 86 437 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
В течение суток 27 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1525 киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели 444 человека. В общем, коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро среды, 9 декабря, в Киеве поставили еще 1728 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.
- По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве были поставлены рекордные 1799 диагнозов "коронавирус".
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждут усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января.
- Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, как ведет себя коронавирус при минусовой температуре и есть ли риск подхватить инфекцию зимой.
Автор: Анна Багрий