Коронавирус в Киеве установил антирекорд: нашли огромное число новых больных

Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд / УНИАН

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1 899 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица побила рекорд и снова оказалась на первом месте в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 86 437 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В течение суток 27 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1525 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 444 человека. В общем, коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 10 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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