Где в Украине больше всего новых зараженных COVID-19: назван город-лидер

В Минздраве озвучили Топ-5 регионв с наихудшей статистикой за сутки.
За последние 24 часа в Киеве поставили 1 880 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.
Общее число зараженных в Киеве - 88 317 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Следом за Киевом наибольшее число диагнозов за сутки поставили в Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Как уточняется на сайте СНБО, в Киеве в течение суток еще 26 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1551 киевлянина.
За сутки выздоровели 922 человека. В общем, коронавирус преодолели 27 769 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Киеве был установлен антирекорд - за сутки поставили 1 899 диагнозов коронавирус.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от COVID-19 в Украине.
- В первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день. Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы.
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.