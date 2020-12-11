Где в Украине больше всего новых зараженных COVID-19: назван город-лидер

Киев лидирует в Украине по числу новых зараженных / Фото Reuters

За последние 24 часа в Киеве поставили 1 880 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 88 317 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Следом за Киевом наибольшее число диагнозов за сутки поставили в Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Как уточняется на сайте СНБО, в Киеве в течение суток еще 26 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1551 киевлянина.

За сутки выздоровели 922 человека. В общем, коронавирус преодолели 27 769 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 11 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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