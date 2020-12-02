Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов

Коронавирус в Киеве за сутки выявили у более 1700 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве не сбавляет темп – ежедневно в столице фиксируют в более 1700 новых случаев заражения. За последние сутки в Киеве выявили 1735 больных.

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Киеве согласно данным СНБО зарегистрировали 74 012 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в столице Украины умерли 1339 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 16 больных.

Победили злую болезнь за сутки 511 киевлян, всего 23 763.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика на 2 декабря / СНБО

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее: