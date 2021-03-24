Коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки

За последние 24 часа в столице Украины умерли 49 пациентов с COVID-19, за все время пандемии зафиксированы более трех тысяч летальных случаев.
По состоянию на утро среды, 24 марта, в Киеве поставили 1300 новых диагнозов "коронавирус" за сутки.
Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 155 336 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 103 122 человека, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 333 киевлянам.
При этом столица поставила новый антирекорд по числу жертв коронавируса за последние 24 часа - умерли 49 пациентов (3 163 - за все время пандемии).
Предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 22 марта этого года – тогда жертвами болезни в Киеве стали 32 человека.
В Киевской области зафиксированы 89 388 случаев COVID-19 (813 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровел 75 431 человек (478 за сутки), умерли 1482 человека (21 за сутки).
Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В КГГА объявили об условиях работы транспорта в Киеве.
- Если в течение 5 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится, Киев сможет выйти из карантина. Если картина ухудшится, ограничения усилят вплоть до остановки работы общественного транспорта, сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.