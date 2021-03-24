Коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки

Коронавирус установил антирекорд в Киеве по числу жертв болезни / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 24 марта, в Киеве поставили 1300 новых диагнозов "коронавирус" за сутки.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 155 336 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 103 122 человека, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 333 киевлянам.

При этом столица поставила новый антирекорд по числу жертв коронавируса за последние 24 часа - умерли 49 пациентов (3 163 - за все время пандемии).

Предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 22 марта этого года – тогда жертвами болезни в Киеве стали 32 человека.

Коронавирус в Киеве - статистика 23 марта / covid19.rnbo.gov.ua

В Киевской области зафиксированы 89 388 случаев COVID-19 (813 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровел 75 431 человек (478 за сутки), умерли 1482 человека (21 за сутки).

Коронавирус в Киевской области - статистика 24 марта / covid19.rnbo.gov.ua

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